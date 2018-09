Bo ples kroglic tudi danes združil Olimpijo in Maribor? Sportal V četrtfinale nogometnega pokala Slovenije so se poleg branilca naslova Olimpije uvrstili še Mura, Maribor, Koper, Domžale, Gorica, Aluminij in Krško. Danes bodo izžrebani pari četrtfinala, ki bo na sporedu 17. in 31. oktobra.

