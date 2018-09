FOTO: Koraki za korakce otrokom predstavili varuhe mesta Lokalec.si Danes je dobrodelno združenje Koraki za korakce na enem mestu zbralo varuhe mesta Maribor. V UŠC Leona Štuklja so se predstavili otrokom mariborskih vrtcev in osnovnih šol. Opremo in vozila policije, vojske, gasilcev, reševalcev, društva za reševalne pse, mestne redarske službe in Sveta za preventivo, vzgojo in varnost v cestnem prometu si je ogledalo več […]

