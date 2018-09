Telekom Slovenija in T-2 s poravnavo zaradi zlorabe prevladujočega položaja Demokracija Telekom Slovenije in T-2 sta sklenila sodno poravnavo zaradi zlorabe prevladujočega položaja. T-2 je od Telekoma terjal plačilo 129,56 milijona evrov odškodnine, kolikšna je poravnava, pa ni znano, saj v Telekomu podrobnosti podpisane sodne poravnave ne bodo razkrivali. Mediji so pred dnevi sicer pisali o okoli 50-milijonskem znesku.

