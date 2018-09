Poklon živi legendi in odličnemu "skrivalcu ključev" ter povabilo županom SiOL.net Slovenska predstavnika v Alpski ligi bosta spet na delu danes. Jeseničani bodo ob 18. uri gostili aktualnega prvaka Asiago in se v Podmežakli zahvalili sveže upokojenemu slovenskemu vratarju Robertu Kristanu. Olimpija bo v soboto najprej gostovala v Gardeni, v nedeljo pa bo gostila prvo alpsko srečanje te sezone. V Tivoliju bo ob 17.30 gostoval novinec Milano. Ljubljančani so na ogled srečanja povabili nekatere župane občin iz bližine Ljubljane.

