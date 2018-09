Ekipi Dobovca Pivovarne Kozel in Litije se bosta v soboto ob 19. uri v Ljutomeru merili za fustalski superpokal. Zadnja dva superpokala so dobili Litijani, skupno imajo osem naslovov v superpokalu, Dobovčani pa so doslej osvojili eno tovrstno lovoriko.



