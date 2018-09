Največja Hitova naložba v zadnjem desetletju Primorske novice Prenovljeni igralniško-zabaviščni center Korona, za katerega so v Hitu namenili 8,3 milijona evrov, je pomembna pridobitev za turizem v Zgornjesavski dolini. Gostom po novem ponuja 19 igralnih miz in 409 igralnih avtomatov, prenovljene hotelske kapacitete in še kaj.

