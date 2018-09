Blagoslovili bodo obnovljene oltarje in prižnico Gorenjski glas Senično – Slovesnosti ob blagoslovu obnovitvenih del v cerkvi svetega Jerneja v Seničnem bo v nedeljo, 23. septembra, ob 10. uri. Obnovljeni so oltarji, prižnica in kipi na glavnem oltarju, nekatere druge posege na cerkvi pa so izvedli že pred...

