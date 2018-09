Dva Slovenca diskvalificirana, Tarman do premiernih točk med elito Sportal Romunski Rašnov prvič gosti tekme poletne velike nagrade v smučarskih skokih. Prve zmage med elito se je razveselil Nemec Karl Geiger, od Slovencev do premiernih točk Rok Tarman (26. mesto) in Anže Lanišek (30. mesto). Slednjega so v finalu zaradi neustreznega dresa diskvalificirali. Enaka usoda je že v prvi seriji doletela Domna Prevca.

