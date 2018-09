Kitajske oblasti so danes na zagovor poklicale ameriškega veleposlanika Terryja Branstada. Razlog so sankcije, ki so jih ZDA uvedle proti kitajskemu vladnemu oddelku za razvoj opreme (EDD) in proti direktorju Liju Shangfu, ker je posloval z ruskim podjetjem Rosoboronexport, ki izvaža orožje, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.