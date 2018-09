Na Jesenicah čustveno. Zahvala Lixu ob njegovi priljubljeni skladbi: za noben trenutek mi ni žal. SiOL.net Pred obračunom Alpske lige med HDD Sij Acroni Jesenice in Asiagom so se v Podmežakli zahvalili dolgoletnemu vratarju železarjev in reprezentance Robert Kristanu, ki se je po zadnji sezoni, v kateri je nosil dres večnega tekmeca Gorenjcev Olimpije, odločil končati kariero.

