Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 90 prometnih nesreč Reporter Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 90 prometnih nesreč, od tega osem nesreč z lahkimi poškodbami in tri s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 60 kršitev javnega reda in miru ter 80 kaznivih dejanj. Zaradi kr

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Jasmin Handanović

Zlatko Zahovič

Marjan Šarec

Tina Maze

Marko Šuler