Poslušalci in gledalci so izbrali: Če pomlad nikoli več ne pride in Alex Velasko Govori.se Gledalci in poslušalci so za popevko leta izbrali pesem Če pomlad nikoli več ne pride, ki jo je na nocojšnji prireditvi, na že 42. festivalu, zapel Alex Volasko. Ob spremljavi Revijskega orkestra RTV Slovenija se je na Popevki 2018 za nagrade potegovalo 13 pesmi.

