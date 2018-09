Žreb opravljen: ena od favoritinj bo ostala brez pofinala Sportal Organizatorji svetovnega prvenstva v Italiji in Bolgariji so opravili žreb skupin na sklepnem turnirju šesterice v Torinu. Žreb je določil, da se bodo v noro močni skupini I merili prvi trije favoriti za končno zmago ZDA, Brazilija in Rusija, v ''evropski'' skupini J pa gostitelji Italijani, Poljaki in Srbi. Ravno reprezentance v prvi skupini mnogi vidijo za najboljše na tem turnirju, že zdaj pa j...

