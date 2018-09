Mandarić se mu je javno odrekel, a je sledil čudežen preobrat #video Sportal Napadalec Olimpije Andres Vombergar tako navdušuje trenerja Zorana Barišića in navijače, da ga je Dunajčan označil kot primer pravega borbenega ekipnega igralca, ki je lahko vzor drugim. Argentinec s slovenskim srcem je v kratkem času prehodil pot od kalvarije, ko se ga je predsednik Milan Mandarić že javno odrekel, do srečnega preobrata in statusa najboljšega klubskega strelca.

Sorodno

Oglasi