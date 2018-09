Črnogorsko specialno državno tožilstvo je zoper nekdanjega direktorja NLB Montenegrobanke Črtomirja Mesariča, pet črnogorskih državljanov in zoper NLB vložilo obtožnico. Tožilci so ocenili, da je Mesarič s sodelavci v začetku leta 2009 ustanovil kriminalno skupino. Mesarič je ustanovni član Foruma 21 in zapriseženi levičar.