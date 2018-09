Dalila Jakupovič uspešno začela turnir v Taškentu Sportal Slovenska teniška igralka Dalila Jakupovič je uspešno začela nastope na turnirju WTA v Taškentu z nagradnim skladom 250.000 dolarjev. V prvem krogu je osma nosilka po treh nizih s 6:4, 5:7 in 6:4 izločila Rusinjo Ano Blinkovo in se bo v drugem krogu pomerila z boljšo iz dvoboja med Nizozemko Arantxo Rus in Ukrajinko Marto Kostjuk

