Aljažev stolp že v mnogo boljši kondiciji Radio Ognjišče

Prenova Aljaževega stolpa poteka v skladu z načrtom. V prostorih podjetja KOV na Jesenicah, kjer zaključujejo prenovo, so strokovnjaki in restavratorji predstavili stolp, ki mu manjkata še zaščitni premaz in barva. "Za kakšen dan morda celo prehitevamo načrt, tako da bo obnova do konca tega tedna končana", je povedal generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Jernej Hudolin....

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Hilda Tovšak

Katja Šeruga

Tina Maze

Janez Janša