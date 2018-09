Prvi dan svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu v avstrijskem Innsbrucku slovenski reprezentanci ni prinesel vrhunskega rezultata. V vožnji na čas sta mladinki, sicer debitantki na SP, Vita Movrin in Nika Jančič zasedli 32. in 37. mesto, mlajša člana Jaka Primožič in Izidor Penko pa 41. oziroma 64. mesto.



