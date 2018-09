Za začetek v Batumiju zanesljivi zmagi Slovenije Sportal V uvodnih nastopih na šahovski olimpijadi, ki bo do 4. oktobra potekala v Gruziji v Batumiju, je slovenska reprezentanca dosegla zanesljivi zmagi. Ženske so s 3,5:0.5 premagale Zambijo, moški so bili s 4:0 boljši od Bocvane.

