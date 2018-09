Na gorenjskih cestah so to ponedeljkovo popoldne zabeležili kar 11 nesreč Govori.se Gorenjski policisti so imeli danes popoldne polne roke dela. V zgolj nekaj urah se je namreč na večinoma zelo obremenjenih gorenjskih cestah in odsekih zgodilo kar 11 prometnih nesreč, na srečo vse z blažjimi posledicami, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

