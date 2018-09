Spor med gospodarstveniki in koalicijo se seli v državni zbor SiOL.net Parlamentarni odbor za gospodarstvo bo danes razpravljal o predlogih ukrepov iz koalicijske pogodbe, ki so po oceni poslancev SDS škodljivi in uničujoči za slovenske podjetnike. Jutri se bo razprava nadaljevala na izredni seji DZ, ko naj bi vladi Marjana Šarca priporočili, da se s predstavniki gospodarstva dogovori o novi koalicijski pogodbi.

Sorodno









Oglasi