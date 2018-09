Princ z Bel Aira 'obrnil' abrahama 24ur.com Ameriški igralec in raper Will Smith praznuje 50. rojstni dan. Konec 80. let prejšnjega stoletja je zaslovel kot raper The Fresh Prince, med zvezde pa ga je nekaj let kasneje izstrelila legendarna humoristična serija Princ z Bel Aira. Poznan je tudi po vlogah v filmih Jaz, legenda, Dan neodvisnosti, Možje v črnem, Ali in drugih. Za 50 let se je odločil, da bo izvedel bungee skok v Grand canyonu.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Will Smith Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Borut Pahor

Miro Cerar

Nataša Pirc Musar

Goran Dragić