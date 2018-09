Belokranjski policisti prijeli 22 migrantov in Romuna, ki jih je prevažal Nova24TV Črnomaljski policisti so v ponedeljek malo po 19. uri blizu Črnomlja ustavili kombinirano vozilo romunskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da se v delu vozila nahaja 22 tujcev oz. 16 Pakistancev in šest Eritrejcev, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Romunu, ki jih je prevažal, so odvzeli prostost in ga pridržali. Kot […]

