Na Hrvaškem migranta odpeljala avtobus in poškodovala policijski vozili SiOL.net Hrvaška policija je danes nedaleč od meje z Bosno in Hercegovino prijela dva sirska državljana, ki sta nekaj ur po polnoči odpeljala avtobus. Ko ju je policija po filmskemu pregonu le uspela ustaviti, sta poskusila pobegniti peš, avtobus pa se je začel premikati vzvratno in pri tem poškodoval policijski vozili. V nesreči nihče ni bil poškodovan.

