Tovšakova iz zapora, kaj je s Črnigojem in Zidarjem? #video SiOL.net Hilda Tovšak, ki bo od petka uradno na svobodi, je doma, na zaporniškem dopustu, že dva tedna. Nekdaj gradbena baronica je v ženskem zaporu na Igu prestala dobrih pet od skupaj osmih let zaporne kazni. Zaprta je bila od pomladi 2013. Ker je bila vzorna zapornica in je za rešetkami delala kot knjižničarka, si je prislužila zaporniški dopust. Kako je z drugima dvema tajkunoma iz afere Čista lopata D...

