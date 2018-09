"Hlapci Jerneji" naše dobe: mladi arhitekti, čistilke na šolah ... RTV Slovenija Hlapec Jernej in njegova pravica , socialna povest o spopadu med pravico lastnine in pravico dela, še dobrih sto let po nastanku nagovarja aktualni čas: nova gledališka postavitev besedo prepusti . . .

Sorodno Oglasi