Slovenca statistično druga na svetu SiOL.net Slovenska odbojkarska reprezentanta Jani Kovačič in Jan Kozamernik sta navdušila s svojimi predstavami na svetovnem prvenstvu v Italiji in Bolgariji. Statistični podatki po prvem in drugem delu ju namreč uvrščajo med najboljše odbojkarje prvenstva. Slovenija je SP 2018 končala na devetem mestu.

