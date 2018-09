Ilegalni migranti po Bosni zapravljajo denar v stavnicah, hkrati pa zahtevajo zastonj hrano, obleke, Nova24TV “Migrantska kriza v Bihaću traja že več mesecev. Ilegalni migranti svoj denar zapravljajo tudi v stavnicah, ki so jih povsem okupirali in iz njih prihajajo šele ob koncu delovnega časa,” poroča portal Krupljani. Medijski mainstream in nevladne organizacije prikazujejo ilegalne migrante kot reveže, ki hodijo več mesecev, nato pa se izčrpani sesedejo na tla. So brez […]

Sorodno













Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Zoran Janković

Ana Velenšek

Luka Dončić

Jure Cekuta