Se vendarle premika? Janković in njegova “banda” bodo sedli na zatožno klop zaradi goljufij in drugi Demokracija Specializirano državno tožilstvo je potrdilo, da je obtožnica v zadevi Stožice pravnomočna za ljubljanskega župana Zorana Jankovića in še osem soobtoženih v zadevi. Temne sence pa tudi s to zadevo ponovno padajo na Stranko Alenke Bratušek, med soobtoženimi je namreč tudi njen vidni član Roman Jakič. Vseh devet je vložilo ugovore, ki pa jih je sodišče že zavrnilo kot neutemeljene. Poleg Jankovića i ...

