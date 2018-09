Minister Cerar pričakuje, da bosta Slovenija in ZDA krepili odnose Svet 24 Zunanji minister Miro Cerar se je tretji dan obiska v New Yorku udeležil srečanja na visoki ravni o krizi v Siriji. Sirija je bila tudi ena od tem torkove transatlantske večerje, ob robu katere se je Cerar na kratko sešel z gostiteljem srečanja, ameriškim državnim sekretarjem Mikom Pompeom, so danes sporočili iz zunanjega ministrstva.





