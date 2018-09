Narkokarteli, teroristi in voditelji držav denarja ne perejo več v finančnih oazah na Pacifiku, ampak v Evropi. Nadzorniki, bankirji in politiki na podlagi velikega števila primerov odkritja nezakonitega denarja v zadnjem času ugotavljajo, da nova pravila in ostrejši nadzor na svetovni ravni delujejo. Seznam držav, kjer perejo denar, ki ga objavlja organizacija OECD, je tako rekoč prazen.