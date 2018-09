WWF: Energetska strategija EBRD ni usklajena s Pariškim sporazumom Energetika.NET Osnutek energetske strategije, ki ga je pripravila Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) in ga v torek, 25. septembra, dala v javno obravnavo, kaže, da strategija ni povsem usklajena s cilji Pariškega sporazuma, so prepričani v Svetovnem skladu za naravo (WWF). Razlog je podpora plinskim projektom.

