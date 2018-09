Rektor in dekan: ne bova se uklonila Primorske novice Rektor Univerze v Ljubljani Igor Papič in dekan Filozofske fakultete Roman Kuhar pravita, da sta se zaradi poročila o spornih izplačilih na FF znašla pod pritiski tistih, ki želijo, da bi nepravilnosti ostale skrite. “Vsem tistim, ki izvajajo pritisk name in še posebej na dekana, sporočam, da bomo vztrajali in ne želimo pometati stvari pod preprogo,” pravi Papič.

