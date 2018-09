Levica in gospodarstveniki za isto mizo? 24ur.com Kje smo po mesecu dni bitke med politiko in podjetniki? Kakšen je odziv podjetnikov na vročo razpravo o davčnih ukrepih iz koalicijske pogodbe in na predlog predsednika vlade Marjana Šarca, da se sestanejo z Levico? So bili podjetniki res preuranjeni s kritikami?

