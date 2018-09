Sramotna sodba slovenjgraškega sodišča – Slovenija je od včeraj na sramotnem seznamu držav, kjer zap topnews.si Sodnica Valerija Matovs Jeromelj ter tožilka Natalija Pogorec Mlakar ne pošiljata novinarjev samo v zapor, ampak prepovedujeta tudi pravico do opravljanja novinarskega dela. Svoboda medijev je ena od najbolj ogroženih vrednot sodobne demokracije. Če pade svoboda medijev, pade tudi demokracija. Če pade demokracija, je naslednja na vrsti – svoboda. In prav to se je včeraj […]

