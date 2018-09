VIDEO: Otroci bodo uglasbili Maistrove pesmi Lokalec.si V okviru projekta Maistrovanje so Mestna občina Maribor, Osnovna šola Borcev za severno mejo in Marko Soršak Soki, podpisali pismo o nameni. Gre za izposojevanje podarjenih inštrumentov med šolami in ustvarjanje na temo Generala Rudolfa Maistra.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Maribor

Rudolf Maister Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Borut Pahor

Janez Janša

Karl Erjavec

Alenka Bratušek