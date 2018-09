iPhone Xs in iPhone Xs Max bosta od petka, 28. septembra, na voljo na vseh prodajnih mestih Telekoma mobile.si Telekom Slovenije bo s prodajo najnovejših mobitelov iPhone Xs in iPhone Xs Max slovenskim navdušencem pričel v petek, 28. septembra. V E-trgovini Telekoma Slovenije (www.telekom.si/etrgovina) in prek kontaktnega centra 080 8000 bosta iPhone Xs in iPhone Xs Max za najbolj neučakane na voljo od polnoči dalje, v vseh Telekomovih centrih po Sloveniji pa ob njihovem običajnem odprtju.

