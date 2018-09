Policisti prosijo za pomoč: Zjutraj povozila mlajšega kolesarja in odpeljala Vestnik - Vestnik.si Kranjski policisti obravnavajo prometno nesrečo, ki se je zgodila danes zjutraj na Koroški cesti v Kranju. Nesreča se je zgodila na prehodu za pešce, v neposredni bližini Gimnazije Kranj, v njej pa sta bila udeležena mlajši kolesar, ki je prečkal vozišče na prehodu za pešce, in mlajša voznica, ki je vozila manjši osebni avtomobil, neznane znamke in tipa, bež barve iz smeri Bleiweisove ceste proti

