Celjski rokometaši dobili novega trenerja zurnal24.si Rokometaši Celja Pivovarne Laško so pred nekaj urami ostali brez trenerja Branka Tamšeta, s katerim se je klub sporazumno razšel po porazih v Ligi prvakov proti danskemu Skjernu in zvezdniškemu PSG ter domačemu proti Ribnici, zdaj pa so dobili novega stratega. To je postal Tomaž Ocvirk, so sporočili iz celjskega kluba.

