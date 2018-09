Izvršni odbor Uefe je s tajnim glasovanjem odločil, njen predsednik Aleksander Čeferin pa razglasil: Nemci bodo leta 2024 gostili evropsko prvenstvo v nogometu. Turki, ki so ga hoteli že leta 2008, 2012 in 2016, so tako znova poraženi. Nič nenavadnega, če upoštevamo, da je Uefa v oceno primernosti gostitelja tokrat prvič uvrstila tudi spoštovanje človekovih pravic. Turčija je evropskemu nogometu o