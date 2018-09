Zgradili so lončarsko peč kot pred 2500 leti Primorske novice V Ajdovščini bodo danes z več razstavami, delavnicami in dogodivščinami prvič obeležili Evropsko noč raziskovalcev. Projektu so se pridružili študentje arheologije na ljubljanski Filozofski fakulteti, ki so v sodelovanju z lončarjem Igorjem Bahorjem v Kanjem Dolu zgradili in prižgali lončarski peči, kakršne so bile v uporabi v prazgodovini.

