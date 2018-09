Danes še indijansko poletje, od jutri spet jesen Primorske novice Po ohladitvi iztekajočega se tedna Primorce danes čaka lep, sončen in topel dan. Ozračje se bo segrelo na 24 do 27 stopinj Celzija, v Vipavski dolini bolj kot ob morju, ki se je te dni ohladilo na 20 do 21 stopinj Celzija. Od sobote dalje pa bo burja v ozračje spet prinesla temperature, ki se bodo vrtele okrog 20 stopinj.

