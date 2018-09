Kaj tožilcem še ostane v boju proti kriminalu? 24ur.com Po tem ko je vrhovno sodišče odločilo, da se morajo dokazi, ki jih zbereta tožilstvo in policija, po dveh letih uničiti, če tožilec ne vloži obtožnice, je tožilstvo ostalo brez glavnega orodja, s katerim dokazuje, da so obtoženci predvsem v večjih zahtevnih primerih gospodarskega in organiziranega kriminala storili kaznivo dejanje. Kaj o tem pravi generalni državni tožilec?

