Včeraj nekaj pred 10. uro so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na Kandijski cesti v Novem mestu, v kateri je bila udeležena peška . Ugotovili so, da je 72-letni voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v 51-letno peško, ki je pravilno prečkala cesto. Reševalci so poškodovano peško oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe. Povzročit ...