Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V K4 bo jesensko sezono SOLVD odprl Alex.Do iz techno družine Dystopian, poleg njega pa še Evident, Alex Ranerro, Mornik in Trulson, v Koncertni dvorani Rog pa se bodo v okviru Festivala Sonica predstavili: Actress aka Darren Cunningham, Lee Gamble, NinaBelle/Warrego Valles in Christian Kroupa/Alleged Witches.