Elektronik za nizko napetostne električne sklope in produkte (m/ž) Računalniške novice Področje dela: načrtovanje električnih nizko napetostnih sklopov in produktov sledenje trendov na področju komponent in materialov na področju dela samostojno delo na bazi materialov na področju dela izdelava dokumentacije za sklope in produkte na področju dela samostojno delo ali sodelovanje na

Sorodno





Oglasi Omenjeni Avtomobilska industrija Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Miro Cerar

Hilda Tovšak

Miro Senica

Jože Pučnik