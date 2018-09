Policijska sindikata s ponedeljkom znova v stavko v polnem obsegu Primorske novice Policijska sindikata bosta v ponedeljek znova začela izvajati stavkovne aktivnosti. Te so po odstopu prejšnje vlade zamrznili, so pa v delovnih prostorih in vozilih ohranili oznake "stavka". Danes so sporočili, da bodo v ponedeljek ob 7. uri znova začeli izvajati stavko "v polnem obsegu" na območju celotne države.

