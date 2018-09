Na Nizozemskem pri domnevnih teroristih odkrili material za izdelavo bombe SiOL.net Nizozemski preiskovalci so danes sporočili, da so našli večje količine snovi za izdelavo bomb, potem ko so v četrtek aretirali sedem moških, osumljenih načrtovanja terorističnega napada. Med drugim so našli 100 kilogramov gnojila, ki se ga lahko uporabi pri avtomobilih bombah.

