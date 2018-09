Manager leta 2018: Boštjan Gorjup, BSH Hišni aparati Nazarje Svet kapitala Manager leta 2018 je postal Boštjan Gorjup, direktor podjetja BSH Hišni aparati. Je menedžer, ki v ospredje postavlja cilj biti prvi po odličnosti in ne po velikosti, ter že vrsto let prispeva k razvoju v Savinjski regiji in k pozicioniranju Slovenije kot odličnega okolja za raziskave in razvoj, je utemeljil upravni odbor Združenja Manager.

