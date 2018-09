Za Petrom Lovšinom je 40 let glasbene kariere. Izdal je pet albumov s Pankrti, tri s Sokoli in deset samostojnih albumov. Zadnji, Območje medveda, je del širšega projekta, v katerem je glasbenik združil ne le jubilejni studijski izdelek, ampak še lanski veliki koncert ob 40-letnici in dokumentarec, ki so ga sinoči premierno prikazali v Kinu Šiška.